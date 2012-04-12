В Украине каждая десятая проститутка – несовершеннолетняя

{1-} Примерно каждая десятая проститутка в Украине является несовершеннолетней.
Об этом заявила глава правления украинского Института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, передает НБН.
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«Всего к коммерческому сексу привлечены 50 тысяч женщин. Количество несовершеннолетних значительно выше, чем свидетельствуют официальные данные. Примерно 7-10 девочка – несовершеннолетняя. Это от 10 до 18%», – подчеркнула эксперт.
По ее словам, самое большое число проституток в больших городах и областных центрах.
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«Сегодня самое большее число в Киеве – 9 тысяч, Одесская область – 6 тысяч, Донецкая и Днепропетровская область – 3 тысячи», – отметила Балакирева.
Напомним, как сообщал «Главред», недавно сотрудники МВД разоблачили деятельность публичного дома в Киеве, который отличался не только элитными проститутками, но и дорогими услугами.
Сутенера из этого борделя задерживали бойцы отряда специального назначения, так как по информации оперативников, он был вооружен.
У задержанного изъяты пистолет и крупная сумма денег. Правоохранители уверены, что через бордель прошло не менее сотни девушек.
фото: mvs.gov.ua
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