В Украине каждая десятая проститутка – несовершеннолетняя

{1-} Примерно каждая десятая проститутка в Украине является несовершеннолетней.

Об этом заявила глава правления украинского Института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, передает НБН.

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«Всего к коммерческому сексу привлечены 50 тысяч женщин. Количество несовершеннолетних значительно выше, чем свидетельствуют официальные данные. Примерно 7-10 девочка – несовершеннолетняя. Это от 10 до 18%», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, самое большое число проституток в больших городах и областных центрах.

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«Сегодня самое большее число в Киеве – 9 тысяч, Одесская область – 6 тысяч, Донецкая и Днепропетровская область – 3 тысячи», – отметила Балакирева.

Напомним, как сообщал «Главред», недавно сотрудники МВД разоблачили деятельность публичного дома в Киеве, который отличался не только элитными проститутками, но и дорогими услугами.

Сутенера из этого борделя задерживали бойцы отряда специального назначения, так как по информации оперативников, он был вооружен.

У задержанного изъяты пистолет и крупная сумма денег. Правоохранители уверены, что через бордель прошло не менее сотни девушек.

фото: mvs.gov.ua

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