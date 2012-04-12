Украина должна заплатить по долгам более 40 миллиардов

{1-} Правительство Украины до конца года должно выплатить по внешним долговым обязательствам 5,2 миллиарда долларов. Об этом рассказала директор департамента госдолга Министерства финансов Галина Пахачук.

«Наши внешние платежи по госдолгу составляют на сегодня уже меньше на миллиард долларов, – 5,2 миллиарда долларов», – сказала Пахачук.



Она отметила, что данные платежи учитывают как погашение, так и обслуживание заимствований, передает НБН.



Чиновник сообщила, что пик нагрузок по выплатам придется на ноябрь текущего года. Она также сообщила, что правительство в настоящее время все более переориентируется на рынок внутренних заимствований.



С начала года Минфин привлек на внутреннем рынке 25 млрд гривен (3,125 млрд долларов), в том числе 23 млрд гривен (2,875 млрд долларов) – в первом квартале.



Похачук также отметила, что пиковые нагрузки, связанные с погашением долга, будут в июне, октябре и частично в ноябре.

Ранее Главред сообщал, что на 1 января 2012 года валовый внешний долг Украины превысил $126,2 млрд. В целом за 2011 год долг вырос на $8,9 млрд.

По данным НБУ, в 2011 году уровень валового внешнего долга уменьшился до 76,6% ВВП по сравнению с 85% на начало года и к 1 января 2012 года составил $126,2 млрд.

Краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения на 1 января 2012 года достиг $56,8 млрд., что на 12,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

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