Журналисты не попали на встречу Януковича с интеллигенцией Львова

Встреча Президента Виктора Януковича с интеллигенцией Львова проходит за закрытой дверь, без присутствия журналистов.

Представителям СМИ только показали в трансляции вступительное слово Януковича, в котором глава государства объяснил, что намерен обсудить с интеллигенцией гуманитарную стратегию развития Украины, сообщает Zaxid.net

«Для меня это такая необходимая вещь, так как я должен держать руку на пульсе», – сказал Янукович об этой встрече.

Про его мнению, «необходимым является создание механизмов, создание культуры, память человека и память человечества должны быть беспрерывными», а постоянное развитие невозможно без духовности.

О самом совещании журналистам стало известно, что первым на нем выступил поэт и дипломат Роман Лубкивский. На совещании присутствуют Раиса Богатырева, герой Украины Юрий Шухевич, главреж львовского театра им. М. Заньковецкой, народный артист Украины Федор Стригун, гендиректор Львовского национального театра оперы и балета им. С. Крушельницкой Тадей Эдер и советник президента Анна Герман.

Как ранее писал Главред, 12 апреля Янукович находится во Львове с рабочей поездкой. В первой половине дня он и президент УЕФА Мишель Платини открыли новый терминал международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого, пропускная способность которого составит около 2100 пассажиров в час. Глав государства назвал это событие победой Львова на пути подготовки к Евро-2012.

фото: president.gov.ua

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