ЦИК разъяснил оппозиции: Саламатин законно стал депутатом

{1-} Дмитрий Саламатин законно был выдвинут кандидатом в народные депутаты от Партии регионов в 2007 году.

Об этом заявил представитель ЦИК Украины Михаил Охендовский, передает «Интерфакс-Украина».

«Имело место просто ошибочное понимание закона со стороны одной из политических сил», - заявил он, комментируя заявление о незаконности избрания Саламатина нардепом в 2007 году, поскольку стал гражданином Украины лишь в 2005 году.

Охендовский процитировал норму закона о выборах, согласно которым народным депутатом может быть избран гражданин, который постоянно проживает на территории Украины последние 5 лет.

«Именно проживание на территории Украины на протяжении последних 5 лет является условием принятия в гражданство Украины, в соответствии с 9-й статьей закона «О гражданстве Украины». Закон не говорит и не может говорить о том, что сначала нужно получить гражданство, а потом еще прожить на территории Украины 5 лет, и лишь потом обрести права, которые Конституция дает гражданину Украины», - подчеркнул Охендовский.

По его словам, «мы можем утверждать, что Дмитрий Саламатин был на абсолютно законных основаниях выдвинут в кандидаты в народные депутаты и внесен в избирательный список Партии регионов, потом зарегистрирован как кандидат в депутаты и в конце концов был избран и зарегистрирован как народный депутат».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Саламатин, который сейчас возглавляет Министерство обороны, получил гражданство Украины 6 декабря 2005 года.

О незаконности выдвижения Саламатина в депутаты заявил депутат от НУНС Владимир Стретович в эфире одного из украинских телеканалов.

фото: segodnya.ua

Новости по теме:

Министр обороны незаконно был депутатом - оппозиционер

Саламатин пообещал России, что Украина будет внеблоковой

СМИ заподозрили подчиненных Саламатина в отмывании денег (ВИДЕО)

Украину обвинили в сдерживании развития ЧФ РФ