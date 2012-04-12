Иващенко будет сидеть в обычной колонии

{1-} Бывший глава Министерства обороны Украины Валерий Иващенко, который сегодня, 12 апреля, был приговорен к 5 годам лишения свободы, в случае вступления приговора в силу будет отбывать наказание в обычной колонии, поскольку не был сотрудником правоохранительных органов.

Об этом заявил первый заместитель главы пенитенциарной службы Сергей Сидоренко, передает УНИАН.

«Он не подпадает под категорию сотрудника правоохранительного органа, поэтому для него определяется колония по уровню преступления и судимости первой», - сказал он.

Как известно, в Украине бывшие сотрудники правоохранительных органов, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда, отбывают наказание в Менской исправительной колонии № 91 Черниговской области.

По словам тюремщиков, в Менской колонии заключенные работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской.

Напомним также, сегодня, 12 апреля, Печерский районный суд Киева приговорил бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко к пяти годам лишения свободы с запретом на три года выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти.

фото: podrobnosti.ua

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