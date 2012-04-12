Центризбирком определился с количеством избирательных участков

{1-} Центральная избирательная комиссия приняла решение об образовании 33 тыс. 540 обычных и специальных избирательных участков на территории Украины на парламентские выборы.

Из 33 тыс. 540 участков 32 тыс. 188 являются обычными, 1 тыс. 352 участка - специальными

Такое решение единогласно приняли 14 членов ЦИК, присутствующие на сегодняшнем заседании, передает УНИАН.

В частности из 33 тыс. 540 участков 32 тыс. 188 являются обычными, что составляет 96% от общего количества.

Согласно постановлению ЦИК, 1 тыс. 352 участка являются специальными, из них 1 тыс. 200 будут образованы в лечебных заведениях и 152 – в учреждениях пенитенциарной системы.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал, который представлял на заседании проект постановления, отметил, что на одном участке смогут проголосовать от 20 до 2500 избирателей.

Шаповал подчеркнул, что впервые в истории Украины количество избирателей на одном избирательном участке не будет превышать 2500 чел. По его словам, это станет залогом того, что парламентские выборы будут проходить без лишних осложнений.

Ранее Главред также сообщал, что 9 апреля, Центризбирком установил количество одномандатных округов по выборам в Верховную Раду в каждом регионе. Всего для проведения парламентских выборов будет создано 225 одномандатных округов на постоянной основе.

Согласно решению, на территории Автономной республики Крым будет создано 10 округов, Винницкой области – 8 округов, Волынской - 5, Днепропетровской - 17, Донецкой - 21, Житомирской - 6, Закарпатской - 6, Запорожской - 9, Ивано-Франковской - 7, Киевской - 9, Кировоградской - 5, Луганской - 11, Львовской - 12, Николаевской - 6, Одесской - 11, Полтавской - 8, Ривненской - 5, Сумской - 6, Тернопольской - 5, Харьковской - 14, Херсонской - 5, Хмельницкой - 7, Черкасской - 7, Черновицкой - 4, Черниговской - 6, в городе Киеве - 13, Севастополе – 2.

фото: lenta.ru

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