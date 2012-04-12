Обвинения в адрес Лукьяновского СИЗО подтвердились на 10% – тюремщики

{1-} Факты, изложенные в журналистском расследовании о Лукьяновском СИЗО, подтверждаются только на 10%.

Об этом заявил глава Пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков, сообщает «Лига».

Тюремщик отметил, что управление пенитенциарной службы провело служебное расследование, и все материалы проверки направила в прокуратуру.

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«Прокуратура проверяет, она обязана это проверять. В настоящее время идет проверка тех фактов, которые были изложены в Интернете и в телепрограммах», - сообщил он.

«Одно могу сказать, что, по нашим данным, на сегодняшний день 90% фактов, которые изложены, они не подтверждаются», - заявил руководитель Пенитенциарной службы.

Вместе с тем, Лисицков не стал возражать, что в изоляторе есть проблемы с грибком.

«То, что касается фактов предоставления за деньги то ли услуг, то ли передачи телефонов, у нас этих фактов нет. Те опросы, которые мы провели среди сотрудников, заключенных, подтверждают, что нет таких фактов», - заверил он.

«Попадают эти запрещенные предметы. За прошлый год мы изъяли около 5 тысяч телефонов», - добавил чиновник.

Прокуратура возбудила уголовное дело по Лукьяновскому СИЗО

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в журналистском расследовании Константина Усова показаны ужасные условия содержания заключенных Лукьяновского СИЗО.

Расследование было составлено из видеозаписей, снятых самими заключенными на мобильные телефоны, которые им запрещено иметь.

Показанные условия содержания заключенных существенно отличаются от тех, что обычно демонстрируют гостям СИЗО – делегациям международных правозащитников и журналистам.

Кроме того, журналисты смогли, по их признанию, подкупить сотрудников СИЗО, чтобы иметь возможность передавать в изолятор запрещенные предметы.

Начальника Лукьяновского СИЗО отстранили от должности

В некоторых камерах Лукьяновского СИЗО, как следует из материалов расследования журналиста, был обнаружен опасный грибок, а качество питьевой воды, которую вынуждены пить заключенные, значительно ниже нормы.

После выхода скандального фильма Президент Виктор Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке проверить изложенные в нем факты.

Кроме того, был временно отстранен от исполнения обязанностей начальник Киевского СИЗО Евгений Домбровский.

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