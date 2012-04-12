У Лазаренко могут отобрать американский дом за 6,75 миллиона

У экс-премьера Павла Лазаренко могут отобрать имение на 11 акрах по адресу 100 Obertz Ln Novato, поскольку он просрочил платеж за дом. С учетом пени за просрочку платы сумма долга составляет $2,1 миллиона.

Об этом сообщает местная газета Marin Independent Journal.

Лазаренко приобрел этот дом за $ 6,75 миллиона

С 12 апреля эта сумма еще вырастет, поскольку вряд ли Лазаренко до пяти часов дня уплатит налоги на недвижимость за 2011-2012 года, а за неуплату налога начисляется 10% пени.

Руководитель департамента финансов в городском административном центре Рой Гивен говорит, что компания Dugsbery Inc, через которую Лазаренко купил дом, является самым крупным нарушителем закона в Марин.

Счет, который должен оплатить Лазаренко, включает в себя $894 407 налога, $997 долларов пени за несвоевременную уплату налога, а также $129 тысяч налога за два соседних участка.

«Я бы хотел, чтобы эти люди перезвонили мне в офис, чтобы договориться о плане выплат», – сказал Гивен и добавил, что очень трудно было связаться с Лазаренко, поскольку он в тюрьме.

В то же время Гивен подчеркнул, что в случае, если сумма не будет выплачена, в августе придется выставлять дом на продажу за неуплату налога.

Лазаренко приобрел этот дом за $ 6,75 миллиона. В здании 9 спальных комнат, 9 ванных комнат и две вертолетных площадки, пять псарен, банкетный зал, гранитный пол, инкрустированный медью, и золотые ручки на дверях.

До Лазаренко этот дом снимал актер Эдди Мерфи.

Как ранее писал Главред, в своем обращении для прессы, которое распространила 9 апреля адвокат Марина Долгополая, Павел Лазаренко заявляет, что не имеет никакого отношения убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

«Еще раз заявляю, что все последние заявления Генпрокуратуры и Руслана Щербаня являются циничной ложью в отношении меня. Я не имею никакого отношения к указанному преступлению», – отметил Лазаренко.

фото: vince valdes / sfgate.com, maps.google.com, marinij.com

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