В ГПУ будет направлен депутатский запрос о двойных стандартах в деле Луценко

Завтра, 13 апреля, в Генеральную прокуратуру Украины будет направлен депутатский запрос относительно двойных стандартов в деле экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, а также на примере бывшего главы Минтранса Николая Рудьковского. Об этом заявил народный депутат от НУ-НС Кирилл Куликов.



«17 апреля будет открытое заседание Европейского суда по правам человека, которое должно повлиять на ситуацию с делом Луценко – именно по санкции. Луценко просидел полтора года в СИЗО под следствием и мы все видим, как власть запуталась в этом процессе, уже не зная, что с ним делать. Но я бы также обратил внимание на то, что есть дело Рудьковского. Луценко провел День милиции – и его за это посадили. А Рудьковский тратил деньги неведомо на что, в СМИ есть информация о его причастности к рейдерству – и власть на это не реагирует», - подчеркнул Куликов.



Он уверен, что делом Николая Рудьковского должна заняться Генпрокуратура. «Власть, которая заявляет о борьбе с коррупцией, должна ответить на этот вызов», - резюмировал нардеп.