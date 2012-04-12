Аваков остался под арестом в Италии

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Суд избрал в отношении экс-губернатора Харьковщины Арсена Авакова домашний арест.

«Судебные органы Итальянской республики 12 апреля освободили Авакова из-под стражи, при этом применив к нему домашний арест как меру пресечения до решения вопроса о его экстрадиции в Украину. Компетентными органами Итальянской республики в данное время продолжается экстрадиционное производство по запросу Генеральной прокуратуры Украины о выдаче Авакова для привлечения к уголовной ответственности», – сообщила в интервью Интерфакс-Украина пресс-секретарь генерального прокурора Украины Маргарита Велькова.

Она уточнила, что таким образом суд удовлетворил предложение прокурора, который просил применить по отношению к Авакову меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как защита просила его освободить.

Как ранее писал Главред, 12 апреля лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин сообщил, что Римский суд принял решение освободить Авакова из-под стражи.

Напомним, 27 марта была подтверждена информация о задержании Авакова в Италии. Генеральная прокуратура заявила, что готовит пакет документов для его экстрадиции в Украину. В этой связи руководство партии «Батьківщина» направило письма генеральному секретарю Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.

Справка: Арсен Аваков 31 января был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) в связи с незаконным отчуждением 55 га земли возле пос. Песочин (Харьковский р-н Харьковской обл.), а также был объявлен в международный розыск и по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским районным судом Харькова ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко 11 апреля напомнил, что Аваков был арестован в Италии на 40 дней. «Его (А.Авакова - ИФ) арестовали на 40 дней для того, чтобы украинская сторона имела возможность за это время подготовить пакет документов, которые подтверждают уголовное преследование Арсена Авакова», - сказал Бойченко. Он отметил, что украинская сторона направила такие документы 4 апреля и итальянская сторона подтвердила их получение.

«В любом случае процесс экстрадиции не прерывается. То есть, в каком бы состоянии он не находился - или под домашним арестом, или на подписке о невыезде, или останется под арестом в тюрьме, процесс экстрадиции будет продолжаться до принятия решения о его передаче украинской стороне», - добавил Бойченко.

фото: avakov.com

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