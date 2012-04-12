МВД: Для фанатов Евро-2012 проституция - позитивный фактор

{1-} Проституция может не быть негативным фактором для болельщиков, которые приедут на Евро-2012 в Украину.

Об этом заявил глава пресс-службы МВД Украины Владимир Полищук, передает НБН.

«Те люди, которые приедут к нам на Евро, вряд ли будут негативно относиться к проституции. В некоторых странах, и это известно, проституция легализирована», – отметил Полищук.

Однако, несмотря на отношение европейских фанатов, руководство киевской милиции активизирует свои действия относительно предотвращения подобных правонарушений.

«У нас будет очень серьезный период во время Евро-2012. Там будут вопросы относительно стихийной торговли, борделей, которые попадут в глаза иностранным болельщикам», – подчеркнул Владимир Полищук.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, милиция примет все возможные профилактические меры по преодолению проституции во время Евро-2012.

«Надо помнить, что милиция может действовать только в пределах тех законов, которые существуют в нашем государстве. Поэтому каких-то чрезвычайных мер, таких как вывоз проституток за пределы города Киева за 100 км, как это было с бездомными во время олимпиады 1980 года в Москве, – такого не будет», – заявил Полищук.

фото: mvs.gov.ua

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