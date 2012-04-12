Тягнибок не пойдет на выборы с объединенной оппозицией

{1-} Партия «Свобода» пойдет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Об этом заявил член политсовета партии Андрей Ильенко в Институте Горшенина, передает «Украинская правда».

«Сегодня ставить точку еще рано, но, скорее всего, будет так. В рамках КОДа (Комитета сопротивления диктатуре – прим.ред.) «Фронт змін» и «Батьківщина» пойдут на выборы вместе. И еще несколько партий, которые традиционно являются партнерами «Батьківщини», - отметил Ильенко.

«Свобода», наверняка будет идти отдельным списком. Это не будет расколом, это согласованная позиция КОДа. Как показывают социологические опросы, с общим списком «Свобода», «Фронт змиін» и «Батьківщина» набирают меньше голосов, чем если «Свобода» идет отдельно», - подчеркнул политик.

По словам Ильенко, причина этого в том, что у этих партий различный электорат и некоторые избиратели не воспринимают идею объединения оппозиции.

В то же время, Ильенко не исключил, что стратегия оппозиции изменится.

Отметим, ранее в комментарии «Главреду» директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил, что, после запрета Конституционного суда на двойное баллотирование на выборах, в парламент пробьются только самые циничные, жестокие и богатые люди.

Новости по теме:

Эксперт назвал главные угрозы парламентским выборам в Украине

В Раду проходят пять партий - опрос

В Раду пробьются самые циничные и жестокие люди - эксперт

В регионах уже начали подкупать избирателей - КИУ