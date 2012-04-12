Суд отказал внуку Сталина: его дед убивал поляков в Катыни

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Никулинский суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина к начальнику Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василию Христофорову с требованием опровергнуть слова о причастности его деда к расстрелу польских офицеров в Катыни в полном объеме.

Поскольку судья Екатерина Черняк огласила только резолютивную часть, адвокаты Евгения Джугашвили сообщили, что примут решение об обжаловании после ознакомления с полным решением суда, сообщает Интерфакс.

Как ранее писал Главред, иск был подан в феврале. Внук Иосифа Сталина требовал опровержения информации о причастности своего деда к расстрелу польских офицеров в Катыни.

Как следует из документов, поданных в суд, на конференции, посвященной Нюрнбергскому процессу, Христофоров «сделал публичное заявление», в котором сообщил о причастности Сталина к трагедии в Катыни.

Справка: Термин «катынское преступление» является собирательным. Он обозначает расстрел в апреле-мае 1940 года почти 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Катынь - лишь одно из целого ряда мест, где был совершен расстрел польских военнослужащих, именно здесь в 1943 году были впервые обнаружены захоронения.

СССР не признавал, что поляки были расстреляны сотрудниками НКВД. В современной России катынское дело расследовала Главная военная прокуратура (ГВП), но она закрыла его в 2004 году. Постановление ГВП о прекращении расследования дела по Катыни засекречено.

В апреле 2010 года по указанию президента РФ Дмитрия Медведева Росархив впервые сделал достоянием общественности подлинные документы по катынской трагедии из так называемой «особой папки №1». Электронные образцы этих документов были размещены на сайте архивного агентства. 8 мая Д.Медведев передал польскому коллеге Брониславу Коморовскому 67 томов уголовного дела по Катыни.

В ноябре того же года Госдума в специальном заявлении признала, что расстрел польских офицеров в Катыни был совершен по прямому указанию Иосифа Сталина и других советских руководителей.

фото: wek.com.ua

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