Платини доволен подготовкой Украины к Евро-2012

{1-} Украина достойно справилась со всеми трудностями в подготовке к Евро-2012.

Об этом заявил президент УЕФА Мишель Платини, передает УНИАН.

«Как вы знаете, Украина в несколько более сложной ситуации, чем Польша. Но украинцы, как и поляки, достойно выполнили поставленную задачу», - сказал он.

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По словам президента УЕФА, и Украине, и Польше осталось исправить «некоторые детали», среди которых работы на стадионе во Львове.

Платини отметил «очень хорошие стадионы» в Украине, а также завершение строительства и реконструкции терминалов аэропортов.

«Как организаторам, нам всегда хочется, чтобы определенные шаги реализовывались быстрее, но, к сожалению, на практике кое-что продолжается дольше. Однако мы знаем, что через 54 дня все будет готово, как в Украине, так и в Польше», - сказал президент УЕФА.

Фото: president.gov.ua

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