В Мексиканском заливе обнаружена новая утечка нефти

{1-} Между буровыми платформами компании «Royal Dutch Shell Plc» в Мексиканском заливе обнаружено крупное нефтяное пятно.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В компании Shell отмечают, что разлив нефти, вероятнее всего, не связан с операциями платформ компании, которые продолжают работать.
Для ликвидации загрязнения, образовавшегося между платформами Mars и Ursa, направлено специальное судно.
Разлив нефти оценивается компанией в «менее чем 6 баррелей», при этом площадь нефтяного пятна достигает 10 квадратных миль (более 25 квадратных километров).
«Мы по-прежнему пытаемся определить, что является источником образования нефтяной пленки», - заявил представитель Shell Билл Таннер.
«Мы уверены, что она не связана с операциями Shell», - заверил он.
Как известно, в Мексиканском заливе в прошлом году Shell добывала в среднем 180 тысяч баррелей нефти в сутки.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 20 апреля 2010 года, в результате взрыва на буровой платформе Deepwater Horizon, компании British Petroleum, погибли 11 рабочих. Платформа затонула, после чего началась утечка нефти в Мексиканский залив.
По искам пострадавших компания заплатила 7,8 миллиарда долларов.
фото: talks.su
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