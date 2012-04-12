Ефремов носит "скромные" часы за 21 тысячу евро

В последнее время народные депутаты несколько необычно реагируют на простой вопрос «который час?», исходящий от журналистов.

Этот вопрос заметно смущает народных избранников, а в ответ они редко сообщают точное время, пишет ТСН.

Например, лидер парламентской фракции Александр Ефремов сказал, что во времени ориентируется исключительно благодаря расписанию работы Верховной Рады, а свои часы так и не показал.

«В 12:00 у нас начинается, как правило, пресс-конференция. Учитывая, что она только что прошла, сейчас 12 минут первого. По вопросам о часах, я считаю, ставить их неэтично. Вы на камеру успели снять, сможете их рассмотреть. Я просто не считаю корректным разговор, когда подходит человек и совершенно незнакомому человеку начинает задавать такие вопросы. Это самый простой Patek Philippe», – ответил регионал. (По данным журналистов цена базовой модели Patek Philippe на интернет-распродаже – от $21 тысяч).

У коллеги Ефремова Татьяны Бахтеевой тоже есть часы, причем украшенные бриллиантами и золотом, с нанесенным вручную узором, но вопрос «который час?» ее почему-то раздражает:

«Нет. Это очень несерьезно, солнышко. А может, белье показать? У меня еще есть пятки. Это несерьезно. У меня еще сумка есть», – заявила Бахтеева.

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А Василий Горбаль на время поста отрастил бороду и, по его словам, отказался от роскоши –перестал носить часы: «Сейчас на телефоне посмотрю, 12:10, а часов нет. Долгое время часы не ношу, «появилась такая привычка».

После того, как журналисты поймали нескольких политиков в ношении слишком дорогих аксессуаров, они перестали надевать их на работу. Время узнают благодаря недорогим мобильным телефонам.

Депутат Ярослав Сухой утверждает – часов в его хозяйстве только двое. Маятник дома и недорогой (по парламентским меркам) «Полет» на руке: «Эти часы стоят 500 долларов, мне их подарили на 50 лет, я только стал народным депутатом».

Оппозиционер-бютовец Сергей Сас тоже демонстрирует часы неохотно. Говорит, выторговал за 300 долларов, однако в Интернете подобный Rolex - от $3 тысяч.

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А нунсовец Андрей Парубий честно признался, что его Пьер Карден – поддельный.

Часы на руке Олега Зарубинского – от Даниэля Рота, их минимальная стоимость – $20 тыс. долларов.

Ну а о марке золотого хронометра первого вице-премьера Валерия Хорошковского журналисты так и не узнали: вместо названия бренда на них номерной знак мастера.

Как ранее писал Главред, один из продавцов салона машин класса люкс на условиях анонимности рассказал, что «больше машины покупают политики всех фракций, и что еще удивительнее – среди покупателей – чиновники с мизерными официальными зарплатами».

По его словам, для украинских богачей не стоит вопрос, есть ли деньги на тот или иной автомобиль. Вопрос заключается только в том, хочется ли его купить.

фото: tabloid.pravda.com.ua

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