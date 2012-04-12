Новый глава Счетной палаты зарабатывал 240 тысяч в месяц

{2-} Председатель Счетной палаты Роман Магут, избранный на этот пост сегодня, 12 апреля, в 2011 году получал в государственном банке зарплату в 240 тысяч гривен в месяц.

Об этом, ссылаясь на декларацию о доходах Магута, передает «Украинской правды».

В течение 2011 года Роман Магута работал на должности первого замглавы «Ощадбанка», который на 100% принадлежит государству.

За это время заработная плата Магута составила 2 миллиона 866 тысяч 797 гривен, или 239 тысяч в месяц.

Еще 61 тысяч он получил как дивиденды.

В собственности Магута есть квартира в Донецке площадью 28 квадратных метров.

Его семья имеет в собственности квартиру площадью 81 квадратный метр и жилой дом площадью 57 квадратных метра, а также земельные участки в Бориспольском районе Киевской области и в Донецке.

В собственности Магута есть автомобиль Toyota Camry и Газ-24, а у членов его семьи – Honda Civic.

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Фото: Украинская правда, oschadnybank.com

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