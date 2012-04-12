Украина приняла программу сотрудничества с НАТО

{1-} Украина приняла полномасштабную программу сотрудничества с НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщили в пресс-службе Кабмина.
По словам Азарова, сотрудничество Украины с Европейским Союзом не ограничивается только евроинтеграционными устремлениями Украины и, в частности, Соглашением об ассоциации.
Премьер отметил, что Украина принимает участие в операциях под эгидой НАТО, проводит совместные учения и тому подобное.
Азаров подчеркнул, что сотрудничество с НАТО помогает Украине модернизировать армию и оборонную отрасль.
Новости по теме:
Неизвестные спонсоры купили 53 джипа одесской милиции
Азаров уверен, что Рада проголосует за финансирование обещаний Януковича
Кабмин хочет увеличить бюджет на 33 миллиарда
Путин назвал главной задачей России объединение Украины и стран бывшего СССР