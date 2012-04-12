Украина приняла программу сотрудничества с НАТО

{1-} Украина приняла полномасштабную программу сотрудничества с НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщили в пресс-службе Кабмина.

По словам Азарова, сотрудничество Украины с Европейским Союзом не ограничивается только евроинтеграционными устремлениями Украины и, в частности, Соглашением об ассоциации.

Премьер отметил, что Украина принимает участие в операциях под эгидой НАТО, проводит совместные учения и тому подобное.

Азаров подчеркнул, что сотрудничество с НАТО помогает Украине модернизировать армию и оборонную отрасль.

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