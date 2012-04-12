Сегодня ночью Рада будет менять бюджет

{1-} Верховная Рада Украины сегодня, 12 апреля, планирует рассмотреть проект изменений в государственный бюджет на текущий год, направленных на реализацию социальных инициатив Президента.

Об этом сообщает УНИАН.

На заседании парламента народный депутат Арсений Яценюк попросил спикера Рады Владимира Литвина объяснить, почему депутатам раздают напечатанный проект госбюджета и означает ли это, что этот документ будет рассматриваться сегодня.

Социнициативы Януковича: поделятся ли богатые с бедными?

По словам Литвина, к нему обратились четыре фракции большинства с просьбой ускорить рассмотрение изменений в бюджет.

«Есть обращение четырех фракций рассмотреть этот и ряд других безотлагательных вопросов», - сказал он.

Социальный аспект: что будет с пенсиями, льготами и медициной в 2012 году?

Литвин объяснил, что парламент должен немедленно принять изменения в бюджет, чтобы правительство успело провести необходимые расчеты и начать реализацию социальных инициатив главы государства уже с 1 мая.

В то же время спикер не уточнил конкретное время рассмотрения госбюджета, но заметил, что это произойдет после завершения рассмотрения первого тома Уголовно-процессуального кодекса (в настоящее время до конца первого тома парламенту осталось рассмотреть 600 поправок – прим.ред.).

Это вызвало возмущение у Яценюка, который отметил, что парламент не должен ночью рассматривать проект госбюджета.

Украинцам обещают доступное жилье с доходом меньше 4 средних зарплат

«Я прошу вас не умничать. Я понимаю, что вам нужно раньше уйти, вы пришли, наряд выдали и ушли, и председательствующему, пожалуйста, даже с точки зрения этики не ставьте такие вопросы», - заявил Литвин Яценюку.

При этом спикер парламента добавил, европейские парламенты, когда это нужно, тоже работают по ночам.

Новости по теме:

В прошлом году украинцы стали богаче на 6%

Социнициативы Януковича создадут проблемы с МВФ - эксперт

Азаров потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на лекарства

В Кабмине рассказали, как улучшается жизнь и насколько вырастут выплаты