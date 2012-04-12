«ЭСТА Холдинг» не собиралась строить бизнес-центр на Андреевском спуске

Девелоперская компания «ЭСТА Холдинг», входящая в группу СКМ, еще в марте отказалась от идеи строительства делового центра на месте фабрики «Юность» на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор «ЭСТА Холдинга» Николай Нестеренко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

По словам Нестеренко, компания допустила ошибку, не оповестив жителей города о том, что на спуске уже не планируется возведение проекта, который бы не вписывался в архитектурный ансамбль этого района.

«Мы дважды не правы, что после того, как приняли внутреннее решение не строить деловой центр, не объявили об этом киевлянам и не начали публичное обсуждение того, что должно появиться на месте фабрики «Юность». Я еще раз приношу свои извинения», - заявил Нестеренко.

При этом руководитель «ЭСТА Холдинга» отметил, что компания надеется на продуктивный диалог с лидерами общественного мнения, о том, какой именно проект нужно строить на Андреевском.

«Мы хотели создать на месте фабрики «Юность» арт-пространство, в котором бы сочетались творчество и образование. А наполнить эту идею более детальным содержанием, доработать ее мы хотим вместе с вами. Мы увидели, что существует сформированное гражданское мнение, и надеемся, что лидеры этого мнения примут активное участие в формировании общественного совета, который решит, что нужно строить. Мы хотим, чтобы этим совместным решением по-настоящему гордились сегодняшние киевляне и будущие поколения», - сказал Нестеренко.

Напомним, вчера владелец группы СКМ Ринат Ахметов поблагодарил неравнодушных к судьбе Андреевского спуска киевлян, выступавших против разрушения его зданий, и пообещал не разрушать архитектурный облик улицы, а участвовать в его восстановлении.