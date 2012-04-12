Осужденный Иващенко обвинил судью Вовка в пытках

12 апреля 2012, 19:50

{1-} Бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко обвинил судью Печерского райсуда Сергея Вовка в пытках.

Об сообщает УНИАН.

По словам Иващенко, пытки заключались в указании проводить судебное заседание в конвойном помещении суда.

Иващенко приговорён к 5 годам тюрьмы

«После некоторого осознания того, что произошло в Печерском суде 9 апреля, хочу отметить, что, несмотря на мою невозможность по состоянию здоровья принимать участие в судебном заседании, меня по категорическому требованию судьи Вовка доставили из здания Печерского суда на Гайцана в здание суда на Крещатике», - говорится в заявлении Иващенко.

Он отмечает, что во время его транспортировки «самочувствие резко ухудшилось, вспыхнула резкая, сильная боль в спине, в результате чего я потерял возможность сидеть, стоять, двигаться – даже в лежащем положении чувствовал постоянную нарастающую нестерпимую боль в позвоночнике».

Как заявил Иващенко, по решению судьи Вовка, для его транспортировки в другое здание суда были применены носилки и автомобиль скорой помощи.

Иващенко попросил судью не мямлить с приговором

Перед выездом, продолжает Иващенко, «мне сделали очередную инъекцию обезболивающего, а на мои обращения к врачам отправить меня в любое медицинское учреждение было сказано, что, несмотря ни на что, меня привезут только в суд – такова команда Вовка».

В дальнейшем, как отмечает Иващенко, «когда меня на носилках-каталке завезли в конвойное помещение и я лежал на носилках, плохо ориентируясь в том, что происходит вокруг, то я был крайне поражен, когда услышал сзади себя голос судьи Вовка, который объявил о продолжении судебного заседания (я не слышал и не видел, как судьи, прокуроры и другие участники процесса зашли в помещение)».

При этом Иващенко отмечает, что на его резкое, бурное возражение председательствующий в процессе не отреагировал и предоставил слово для выступления в дебатах прокурору Петру Ковалю.

«Я пытался возразить, подчеркивал, что нуждаюсь в переносе заседания учитывая плохое состояние здоровья, на что судья Вовк цинично ответил, что я, якобы, уже исчерпал все возможности для заявления ходатайств – они рассматривались 5 апреля, а теперь уже другой, ледующий этап судебного процесса (дебаты)», - говорится в заявлении.

По словам Иващенко, таким образом, «Вовк грубо, публично унижая мое человеческое достоинство, отказался сделать короткий технический перерыв, чтобы предоставить мне возможность воспользоваться туалетом – я вынужден был из последних сил терпеть, пока не закончил свое выступление государственный обвинитель».

Он называет «беспринципным и бесчестным Коваля, который в комментариях для СМИ отмечал, что я мог несколько раз во время перерывов пользоваться туалетом, что в судебном зале была вода и подсудимые могли ее пить».

Как заявляет Иващенко, прокурор «также солгал, отметив, что во время так называемых «технических перерывов» участники заседания (в частности и мои адвокаты) могли выйти из помещения для отдыха. Обе двери (из коридора и улицы) были заблокированы конвоем, чтобы не дать возможности еще кому-либо зайти в помещение. Единственной уступкой, которая была сделана, был перерыв, чтобы врач сделал еще одну обезболивающую инъекцию».

Иващенко выражает благодарность Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине Карпачевой за то, что она нашла время для того, чтобы посетить судебное заседание, убедиться, какой беспорядок в нем происходит, и дать этим событиям через СМИ справедливую оценку, а также в защиту прав и основополагающих свобод человека официально обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей с требованием привлечь к ответственности коллегию судей в составе Вовка, Оксаны Царевич, Владимира Карабаня, которые по собственной инициативе совершили невиданный до сих пор прецедент, когда рассмотрение уголовного дела в отношении больного человека проходило в комнате суда, непригодной для отправления правосудия.

фото: podrobnosti.ua

Новости по теме:

Иващенко посадили на пять лет: подробности приговора

Иващенко будет сидеть в обычной колонии

В суде жене Иващенко не дали пообщаться с мужем

Защита Иващенко намерена обжаловать приговор

Прокурор доволен приговором Иващенко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять