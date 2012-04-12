Осужденный Иващенко обвинил судью Вовка в пытках

{1-} Бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко обвинил судью Печерского райсуда Сергея Вовка в пытках.

Об сообщает УНИАН.

По словам Иващенко, пытки заключались в указании проводить судебное заседание в конвойном помещении суда.

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«После некоторого осознания того, что произошло в Печерском суде 9 апреля, хочу отметить, что, несмотря на мою невозможность по состоянию здоровья принимать участие в судебном заседании, меня по категорическому требованию судьи Вовка доставили из здания Печерского суда на Гайцана в здание суда на Крещатике», - говорится в заявлении Иващенко.

Он отмечает, что во время его транспортировки «самочувствие резко ухудшилось, вспыхнула резкая, сильная боль в спине, в результате чего я потерял возможность сидеть, стоять, двигаться – даже в лежащем положении чувствовал постоянную нарастающую нестерпимую боль в позвоночнике».

Как заявил Иващенко, по решению судьи Вовка, для его транспортировки в другое здание суда были применены носилки и автомобиль скорой помощи.

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Перед выездом, продолжает Иващенко, «мне сделали очередную инъекцию обезболивающего, а на мои обращения к врачам отправить меня в любое медицинское учреждение было сказано, что, несмотря ни на что, меня привезут только в суд – такова команда Вовка».

В дальнейшем, как отмечает Иващенко, «когда меня на носилках-каталке завезли в конвойное помещение и я лежал на носилках, плохо ориентируясь в том, что происходит вокруг, то я был крайне поражен, когда услышал сзади себя голос судьи Вовка, который объявил о продолжении судебного заседания (я не слышал и не видел, как судьи, прокуроры и другие участники процесса зашли в помещение)».

При этом Иващенко отмечает, что на его резкое, бурное возражение председательствующий в процессе не отреагировал и предоставил слово для выступления в дебатах прокурору Петру Ковалю.

«Я пытался возразить, подчеркивал, что нуждаюсь в переносе заседания учитывая плохое состояние здоровья, на что судья Вовк цинично ответил, что я, якобы, уже исчерпал все возможности для заявления ходатайств – они рассматривались 5 апреля, а теперь уже другой, ледующий этап судебного процесса (дебаты)», - говорится в заявлении.

По словам Иващенко, таким образом, «Вовк грубо, публично унижая мое человеческое достоинство, отказался сделать короткий технический перерыв, чтобы предоставить мне возможность воспользоваться туалетом – я вынужден был из последних сил терпеть, пока не закончил свое выступление государственный обвинитель».

Он называет «беспринципным и бесчестным Коваля, который в комментариях для СМИ отмечал, что я мог несколько раз во время перерывов пользоваться туалетом, что в судебном зале была вода и подсудимые могли ее пить».

Как заявляет Иващенко, прокурор «также солгал, отметив, что во время так называемых «технических перерывов» участники заседания (в частности и мои адвокаты) могли выйти из помещения для отдыха. Обе двери (из коридора и улицы) были заблокированы конвоем, чтобы не дать возможности еще кому-либо зайти в помещение. Единственной уступкой, которая была сделана, был перерыв, чтобы врач сделал еще одну обезболивающую инъекцию».

Иващенко выражает благодарность Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине Карпачевой за то, что она нашла время для того, чтобы посетить судебное заседание, убедиться, какой беспорядок в нем происходит, и дать этим событиям через СМИ справедливую оценку, а также в защиту прав и основополагающих свобод человека официально обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей с требованием привлечь к ответственности коллегию судей в составе Вовка, Оксаны Царевич, Владимира Карабаня, которые по собственной инициативе совершили невиданный до сих пор прецедент, когда рассмотрение уголовного дела в отношении больного человека проходило в комнате суда, непригодной для отправления правосудия.

фото: podrobnosti.ua

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