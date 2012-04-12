Рада приняла домашний арест в виде меры пресечения

{1-} Верховная Рада закрепила в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК) возможность домашнего ареста как меры пресечения.
За соответствующую статью УПК №181 проголосовали 258 депутатов, передает «Украинская правда».
Как известно, домашний арест заключается в запрете подозреваемому или обвиняемому покидать жилье в определенный период суток либо круглосуточно.
Домашний арест может быть применен к лицу, подозреваемому в преступлении, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
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