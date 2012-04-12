Парламент начал менять бюджет-2012

{1-} Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год, в котором предусмотрено увеличение доходов и расходов на 33,3 млрд грн.
За такое решение проголосовали 263 народных депутатов, передает «РБК-Украина».
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Доходы государственного бюджета на 2012 год предлагается увеличить на 33,3 млрд грн, в том числе общего фонда на 28,7 млрд грн, специального фонда – на 4,6 млрд грн.
Основная статья государственных расходов – реализация социальных инициатив Президента, на которую предлагается выделить дополнительно 18,2 млрд грн.
Поспешность рассмотрения законопроекта объясняется тем, что, согласно инициативам Президента, существенное повышение выплат ветеранам войны планируется уже к 9 мая текущего года.
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Также Рада приняла решение рассмотреть все альтернативные законопроекты, внесенные в Раду .
Отметим, нардепы прервали рассмотрение поправок к проекту Уголовного процессуального кодекса, приняв 200 статей проекта.
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