Разработка шельфов принесет России 500 миллиардов долларов

Шельфовые проекты позволят России в течение 30 лет привлечь около 500 миллиардов долларов инвестиций.

Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, передает ИТАР-ТАСС.

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По его словам, новые условия разработки шельфа позволят в ближайшее время, помимо прямых инвестиций непосредственно в добычу нефти и газа, стимулировать развитие смежных отраслей и привлечь дополнительно еще 300 миллиардов долларов.

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По словам Путина, новые шельфовые проекты должны реализовываться на условиях локализации. Другими словами, контракты и заказы на изготовление оборудования, оказание услуг, проведение строительных и геологоразведочных работ должны размещаться прежде всего в России, подчеркнул он.

Как отметил Путин, «нам представляется, что разумный уровень локализации должен быть не менее 70-75%».

Новые шельфовые проекты будут полностью освобождены от экспортной пошлины, заявил российский премьер.

«Приняты принципиальные решения полностью отменить экспортные пошлины по новым шельфовым проектам», - сказал он.

Фото: ИТАР-ТАСС

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