Платини обязал Польшу поменять покрытие на всех стадионах Евро-2012

{1-} УЕФА обязала польских организаторов Евро-2012 заменить покрытие на футбольных полях всех стадионов, которые примут матчи чемпионата.
Об этом заявил в Варшаве президент УЕФА Мишель Платини после переговоров с представителями Министерства спорта и Национальной федерации по футболу, сообщает УНИАН.
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Платини назвал футбольные поля польских стадионов «основной, если не единственной визитной карточкой Польши» на Евро-2012, отметив, что лучшее качество покрытия облегчит игру футболистам.
«Конечно, мы можем иметь прекрасные дороги, мосты, железнодорожные станции, аэродромы, но миллиарды телезрителей в первую очередь будут видеть футбольное поле», - подчеркнул Платини.
Руководитель Национальной федерации футбола Польши Гжегож Лято назвал замену покрытия поля важной проблемой.
«Я и господин президент (УЕФА) играли в футбол и осознаем, что некоторым футболистам такое покрытие бы мешало, а поскольку на нас будет смотреть весь мир, то имидж должен быть соответствующим», - подчеркнул Лято.
Представители Министерства спорта Польши и компании UEFA Polska не смогли уточнить, сколько будет стоить замена покрытия на всех четырех стадионах в Польше, где пройдут матчи Евро-2012.
По данным польских СМИ, замена футбольного покрытия на построенных и реконструированных к Евро-2012 стадионах может стоить 200-300 тысяч долларов за каждый из объектов.
Польские власти потратили на строительство и реконструкцию четырех стадионов к Евро-2012 около 1,5 млрд долларов, в том числе около 500 млн. долларов – на Национальный стадион в Варшаве, который был построен за средства правительства.
Остальные стадионы были построены и реконструированы, главным образом, за средства местных общин.
Фото: официальный сайт УЕФА
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