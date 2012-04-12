Компания Ахметова хочет помочь Киеву восстанавливать Андреевский спуск

На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко сообщил, что компания намеревается помочь Киеву в реконструкции Андреевского спуска.

Пресс-конференция прошла после выступлений киевлян, протестующих против разрушения зданий на этой улице. Как утверждает компания, все исторически ценные постройки в результате ее работы остались нетронутыми.

«Я хочу заверить: мы - не разрушители, мы созидатели. Мы делом докажем, что внешний вид и дух Андреевского будет ему возвращен. Мы так всегда работали, это - наша философия. Я обещаю, что компания «ЭСТА» вернет первозданный облик разрушенным фасадам. Кроме того, мы поможем городу в восстановлении Андреевского спуска», - заявил Нестеренко.

По словам Нестеренко, на площадке будут убраны остатки разрушенных зданий и проведены археологические изыскания, предусмотренные законодательством.

«Никаких других работ проводиться не будет. Мы считаем, что будет правильно предоставить функции контроля над ходом этого этапа работ и дальнейшего выполнения утвержденного затем проекта общественному совету», - сообщил он.

Руководитель «ЭСТА Холдинга» также отметил, что компания пригашает киевлян к диалогу о том, что именно нужно возводить на месте фабрики «Юность», решение о сносе которой было принято еще в 2006 году.

«Я предлагаю сегодня же перейти от слов и обещаний к делу. Нужно ответить на два вопроса: что должно появиться на месте фабрики (галереи, музей, филармония, академия), и как это здание или группа зданий будут выглядеть», - сообщил Нестеренко.