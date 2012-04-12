Рада выделила деньги на социнициативы Януковича

{1-} Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2012 год, в котором предусмотрено увеличение доходов и расходов на 33,3 млрд гривен.

«За» принятие соответствующего закона проголосовал 271 народный депутат из минимально необходимых 226, передает «РБК-Украина».

Таким образом, общая сумма доходов госбюджета на этот год может быть увеличена до 336,16 млрд грн, расходов – до 403,63 млрд грн.

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Необходимость немедленного принятия закона, по словам спикера парламента Владимира Литвина, обусловлена тем, что уже в мае 2012 года, согласно инициативам Президента, ветераны должны получить существенную доплату.

Доходы государственного бюджета на 2012 год увеличены на 33,3 млрд грн, в том числе общего фонда на 28,7 млрд грн, специального фонда – на 4,6 млрд грн.

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Источниками увеличения доходов общего фонда государственного бюджета являются:

- экономический рост и детенизация - 21 млрд грн;

- индексация и плата за административные услуги - 1,8 млрд грн;

- премии за подписание соглашений о разделе продукции - 6 млрд грн.

В том числе увеличен прогнозный показатель поступлений налога на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров в 2012 г. на 14 млрд грн, годовых показателей по налогу на прибыль предприятий на 3,4 млрд грн.

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Основная статья государственных расходов – реализация социальных инициатив Президента, на которую предлагается выделить дополнительно 18,2 млрд грн. В частности на:

- улучшение пенсионного обеспечения - 9,1 млрд грн;

- государственную ипотеку - 1 млрд грн;

- компенсацию вкладов Сберегательного банка СССР - 6,2 млрд грн;

- 5,2 млрд грн - около 6 млн вкладчикам в пределах 1 тыс. грн;

- 0,55 млрд грн - наследникам умерших вкладчиков в пределах 500 грн.

Объем дополнительного ресурса, который учтен в проекте изменений для местных бюджетов составляет 5,2 млрд грн.

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Кроме того, увеличены расходы на 1 млрд грн на выполнение Киевом функций столицы, которые планируется направить на развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы города.

С целью обеспечения своевременных расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах в сумме 4,6 млрд грн.

В законе о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2012 год предусмотрено увеличение расходов ЦИК на подготовку и проведение парламентских выборов в общем объеме 0,4 млрд грн.

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Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде 10 апреля 2012 года.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 7 марта Президент Украины Виктор Янукович предложил четыре направления социальной реформы, которые необходимо реализовать для улучшения качества жизни граждан – ипотечное кредитование, повышение занятости населения, повышение социальной помощи малообеспеченным, а также возвращение гражданам вкладов Сбербанка СССР.

Отметим также, что Рада отклонила все альтернативные законопроекты оппозиции.

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