Слухи об отставке Клименко не соответствуют действительности - источник

Информация об отставке главы Государственной налоговой службы Александра Клименко, не соответствует действительности.

Об этом сообщил «Цензор.Нет» источник, близкий к первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому – куратору фискальных ведомств в составе Кабинета министров.

«Отзывы о работе ГНС в целом позитивны, нареканий нет. Думается, слухи об отставке Клименко лишены оснований», - отметил источник.

Как известно, с декабря прошлого года, налоговики начали жесткую отработку схем минимизации налогообложения и вывода капиталов за рубеж, используемых основными финансово-промышленными группами Украины.

В результате один из крупнейших украинских бизнесменов Дмитрий Фирташ обвинил налоговую в невозврате 3 миллиардов гривен НДС его структурам.

В подтверждение своих обвинений Фирташ не привел ни документов, ни свидетельств. Однако сразу после этого в интернете появился ряд публикаций, направленных на дискредитацию руководства налоговой.

В частности, 5 апреля «Украинская правда» публикует статью «Почему Фирташ поссорился с Клименко». 11 апреля в 19.11 на «Украинской правде» появилась новость об отставке Клименко, которую издание продублировало в 10.33 12 апреля.

Как отметил источник в Кабмине: «У структур Фирташа налоговая срезала весь фиктивный НДС, для возмещения которого нет никаких оснований. Поэтому версия, что за кампанией против Клименко стоит Фирташ представляется наиболее вероятной. Сумма настолько велика, что заказана столь крупная информационная атака».