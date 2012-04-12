Аваков просил разрешения проживать в Литве

{1-} Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков просил предоставить ему право на постоянное проживание в Литве.

Об этом сообщил начальник управления Харьковской областной прокуратуры Александр Бабиков, передает «Интерфакс-Украина».

«Во время расследования этого уголовного дела нами получена официальная информация из Интерпола Республики Литвы о том, что еще 31 января текущего года, именно в этот день Аваков обращался в компетентные органы Республики Литвы с ходатайством о том, чтобы ему предоставили право там постоянно проживать», - сказал Бабиков.

Как известно, 31 января в отношении Авакова была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу, вынесено постановление о привлечении как обвиняемого и он объявлен в розыск.

По словам Бабикова, Аваков представил этим органам информацию о том, что он является постоянным работникам компании Divia Investment, зарегистрированной в Литве, учредителем которой является его жена.

Чиновник пояснил, что это не означает, что Аваков просил политического убежища: «Получение политического убежища – это несколько иная правовая категория».

Он также отметил, что прокуратура не располагает информацией о том, было ли удовлетворено это ходатайство Авакова.

По словам Бабикова, информации о дате рассмотрения вопроса об экстрадиции Авакова пока нет. Он выразил надежду, что ходатайство прокуратуры об экстрадиции будет удовлетворено.

Начальник управления Харьковской облпрокуратуры подчеркнул, что до решения вопроса об экстрадиции суд в Италии избрал меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.

«Это подразумевает обязанность (Авакова) находиться по месту проживания с ограничением выезжать за пределы населенного пункта, где определено его постоянное место проживания, обязанности в определенное время посещать полицию для фиксирования его пребывания в этом месте и праве работников полиции проверять его постоянное место пребывания», - разъяснил Бабиков.

Как известно, адвокаты Авакова отрицают, что в отношении него применен домашний арест.

фото: avakov.com

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