Владимир Кличко следующий бой проведет 7 июля в Швейцарии

{1-} Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/IBO Владимир Кличко будет защищать свой титул в поединке против американца Тони Томпсона 7 июля на Stade De Suisse в Берне, Швейцария.

Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

40-летний Тони Томпсон «Тигр» является официальным претендентом по версии IBF. В арсенале боксера-левши – 36 побед (24 нокаутом) и 2 поражения.

Как известно, это будет вторая встреча соперников на ринге: в 2008 году Томпсон проиграл Владимиру Кличко.

«Я очень долго ждал возможности матча-реванша. В Берне я завершу начатое 4 года назад – нокаутирую Кличко и заберу его пояса в США», - заявил Томпсон по поводу предстоящего боя.

Владимир Кличко, в свою очередь отметил «Томпсон сильный и сложный боксер-левша. Благодаря его росту бой проходит на уровне глаз. У Тони очень хорошая техника, и именно он был одним из самых сложных соперников в моей карьере. Знаю, что он приобрел большую уверенность после своей победной серии, поэтому с нетерпением жду нашей встречи».

фото: Sport.ua

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