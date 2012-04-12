Турция попросит НАТО помочь защититься от Сирии

Турция попросит НАТО оказать ей военно-техническую поддержку, если сирийские войска будут продолжать нарушать границы страны.

Об этом сегодня, 12 апреля, заявил турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Lenta.ru».

По словам Эрдогана, согласно Пятой статье североатлантического договора, Турция, как и любая страна Альянса, может рассчитывать на его помощь. В этой статье сказано, что нападение на любую из стран НАТО будет расценено как нападение на весь Альянс.

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До этого о готовности прибегнуть к Пятой статье договора официально заявлял министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.

Несколькими днями ранее сирийские военные с границы обстреляли лагерь беженцев в Турции, что привело к гибели двух и ранению еще нескольких человек.

Анкара выступила с решительными протестами по поводу случившегося и пригрозила Дамаску «соответствующими ответными мерами», если подобное повторится. На следующий день обстрел повторился, однако на сей раз никто не пострадал.

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Сирийские беженцы массово устремляются в Турцию, спасаясь от гражданской войны у себя на родине. По оценкам ООН, на сопредельную территорию перебрались не менее 20 тысяч сирийцев.

12 апреля официальный Дамаск призвал сограждан возвращаться в родные места, однако те пока не спешат домой, поскольку не доверяют заявлениям властей.

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