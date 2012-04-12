Лукашенко приказал накормить Россию элитным мясом

{1-} Александр Лукашенко распорядился наладить в Беларуси производство элитного сорта говядины – мраморного мяса.

Об этом Президент Беларуси заявил во время рабочей поездки по Гомельской области, передает агентство БЕЛТА.

«Мраморному мясу быть. Мы наладим отдельную переработку, вместе найдем рынки реализации и будем продавать», - заявил Лукашенко.

По его словам, в России «огромный спрос на такую продукцию».

Лукашенко рассказал также, что белорусские специалисты уже изучают зарубежный опыт в производстве указанного сорта мяса.

«Сейчас мы покупаем линию, это недорого для государства, все по европейским стандартам упакуем и будем продавать», - пояснил белорусский лидер.

При этом Лукашенко поручил вице-премьеру правительства Беларуси Михаилу Русому до конца года изучить этот вопрос и организовать переработку мраморного мяса.

«Надо своих людей приучать к нормальному мясу, а излишки реализовывать в Москву», - резюмировал Лукашенко.

Основными поставщиками «мраморной» говядины на мировой рынок, которая называется так из-за равномерно распределенных жировых прослоек в мышечных тканях, являются США и Австралия.

За 2011 год белорусские хозяйства произвели 1,2 миллиона тонн мяса и субпродуктов. К 2015 году они планируют увеличить этот показатель до 2 миллионов тонн.

Фото: agrovision.ru

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