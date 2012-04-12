Рада отменила тендеры на закупку газа

{1-} Верховная Рада по представлению Кабинета министров приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках, который позволит НАК «Нафтогаз» закупать газ без тендеров.

Об этом сообщает НБН.

За этот законопроект проголосовали 272 народных депутатов из минимально необходимых 226.

Авторы законопроекта убеждены, что он повысит уровень энергетической безопасности страны и ускорит развитие нефтегазового комплекса.

Отметим, что рассмотрения изменений в бюджет председатель Рады Владимир Литвин объявил 20-минутный перерыв и предложил вернутся к рассмотрению поправок в УПК.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 12 апреля парламент принял изменения в бюджет относительно выполнения социальных инициатив Президента, выделив для этого 33 миллиарда гривен.

Также депутатами была принята поправка в УПК, которая вводит в Украине домашний арест как меру пресечения, наряду с арестом, подпиской о невыезде и залогом.

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