Депутаты разрешили приватизацию угледобывающих предприятий

12 апреля 2012, 22:35

{1-} Верховная Рада приняла закон об особенностях приватизации государственного имущества угледобывающих предприятий.

За принятие этого законопроекта в первом чтении проголосовал 246 народных депутат из 395 зарегистрировавшихся в зале, сообщает «Интерфакс-Украина».

По новому закону, приватизации подлежат целостные имущественные комплексы угледобывающих предприятий, шахт, шахтоуправлений и угольных разрезов, а также доля государства в уставных капиталах угледобывающих обществ.

Приватизация угледобывающих предприятий будет осуществляться путем продажи на аукционах или инвестиционных конкурсах.

Во время продажи угледобывающих предприятий на аукционах победитель определяется на основании предложения наибольшей цены, при продаже на конкурсах – на основании наибольшего предложенного объема инвестиций.

Продажа угольного объекта на аукционе может быть объявлена трижды. В случае отсутствия заявок на первом аукционе начальная цена приватизации может быть снижена сначала на 30%, а потом и на 50%.

Если аукционы не состоятся, угледобывающие предприятия могут быть переданы на продажу на инвестиционном конкурсе.

С победителем аукциона или конкурса заключается договор купли-продажи, в котором фиксируются обязательные условия приватизации, в число которых входит обязательства по техническому переоснащению шахт, а также обеспечение фиксированных объемов угледобычи и ежегодное привлечение на предприятия оговоренных в договорах купли-продажи объемов инвестиций.

Закон ограничивает срок действия обязательных условий для инвестора, помимо мобилизационных и экологических заданий, пятью годами.

В отношении участников приватизационных конкурсов, в частности, не должны вестись процедуры банкротства, а сами они должны вести безубыточную деятельность на протяжении трех последних лет.

Оценка стоимости шахт будет определяться согласно методике, утвержденной Кабинетом министров с учетом особенностей приватизации таких объектов.

Стоимость угольного объекта должна включать остаточную стоимость специальных разрешений на добычу полезных ископаемых при условии безвозмездной передачи (переоформлении) покупателю (инвестору) этих разрешений. При этом стоимость промышленных запасов угля в цене учитываться не будет.

Закон запрещает перепрофилирование, консервацию или ликвидацию предприятия в течение срока действия договора купли-продажи, в случае если такие действия не согласованы с профильным министерством.

Кроме того, планируется ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий, в отношении которых принято решение о приватизации, а также последующую пролонгацию такого моратория на три года после перехода объекта частному собственнику.

При этом из доработанного закона исключено условие, по которому реализация угольной продукции предприятиями частной формы собственности не должна ограничиваться и регламентироваться со стороны государства.

Как известно, в начале февраля Кабинет министров утвердил перечень угольных шахт, которые могут предоставляться в концессию, внеся в него свыше 95% находящихся в госсобственности объектов угледобычи (более 85 шахт и шахтоуправлений).

Отметим, что угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9% по сравнению с 2010 годом – до 81 млн 859,4 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, снизили добычу угля менее чем на 0,1% - до 38,431 млн тонн.

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