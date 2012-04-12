В Египте соратникам Мубарака запретили идти в президенты

12 апреля 2012, 22:44

{1-} Парламент Египта внес поправки в закон о выборах президента, по которым функционерам экс-президента страны Хосни Мубарака закрыта дорога на президентские выборы.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Депутаты Народного собрания договорились «в предварительном порядке» изменить статью закона «О политических правах», куда будет добавлен запрет баллотироваться на высший государственный пост соратникам Мубарака.

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Закон еще не принят, депутаты приступили к его обсуждению, одобрив его «в принципе», несмотря на противодействие правительства и экспертов в области права.

Будущий закон, как отмечают аналитики, направлен лишь против одного человека – экс-главы разведки и бывшего вице-президента страны Омара Сулеймана. Выдвижение его кандидатуры вызвало резкое противодействие всех исламистских партий и движений, а также ряда других кандидатов на высший пост.

Исламисты, пытаясь закрыть дорогу во власть Сулейману, имеющему реальные шансы возглавить государство, делают все, чтобы принять эту поправку, осознавая при этом, что действуют вразрез с конституцией страны.

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Несмотря на это, они все равно пытаются реализовать свою цель максимально приближенным к законному способом.

В законопроекте указано, что люди, до 11 февраля 2011 года (момента отставки Мубарака - прим.ред.) в течение 10 лет занимавшие пост президента, его заместителя, главы правительства, главы Национально-демократической партии (правящей партии Мубарака – прим.ред.) или ее генсека, являлся членом ее политсовета или секретариата, не имеют права в течение 10 лет находиться на госслужбе.

Под действие закона в случае его принятия попадет и другой кандидат в президенты -  Ахмед Шафик, занимавший при Мубараке пост министра гражданской авиации, а в дни революции возглавивший египетское правительство.

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Единственным, кого не затронет новый закон, будет экс- глава МИД, позже занявший пост генсека Лиги арабских государств Амр Муса, поскольку он не был членом правящей партии, а последние годы негласно был в оппозиции Мубараку.

Министр юстиции Египта Адель Абдель Хамид Абдалла уже заявил, что будущий закон противоречит конституции страны.

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Многие считает, что закон не имеет шансов на утверждение, поскольку даже в случае одобрения его депутатами парламента, большинство в котором занимают салафиты и «Братья-мусульмане», на него может наложить вето Высший совет Вооруженных Сил Египта, за которым остается последнее слово.

Ассоциация «Братья-мусульмане» обещает 13 апреля вывести на площадь Тахрир тысячи своих сторонников. Целью очередного «марша миллионов» будет противодействие попыткам «остатков режима» вернуться во власть.

Кроме того, молодежное движение «Шестое апреля» намерено провести в центре Каира аналогичную акцию спустя неделю.

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