Оппозиция покинула Верховную Раду

{1-} Депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал Верховной Рады, отказавшись продолжать рассмотрение проекта Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу сказать, что сегодня оппозиция предложила очень много поправок и ни одна поправка не принята. Поэтому в этом фарсе наша фракция и наша политическая сила участвовать сегодня не будет», - заявил лидер фракции Андрей Кожемякин.

«Наша фракция сегодня покидает зал», - уточнил он.

На момент этого заявления, в 22.50, в зале парламента находилось 13 депутатов от фракции БЮТ-Батькивщина.

В то же время, заседание парламента продолжается, депутаты голосуют по поправкам, поданным к проекту УПК.

«В сессионном зале всего 56 депутатов от Партии регионов. Совершается преступление», - подчеркнул Кожемякин.

По состоянию на 23 часа депутаты рассмотрели 2081 поправку из 4 тысяч, предложенных к проекту УПК.

Принято 215 из 614 статей Кодекса.

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