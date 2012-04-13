Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс

{1-} В ночь с четверга на пятницу, 13-е апреля, Верховная Рада утвердила новый Уголовный процессуальный кодекс Украины. За закон проголосовали 271 депутат из 283 зарегитрировавшихся в зале.

Кроме того, депутаты приняли закон о внесении изменений в ряд законов в связи с принятием УПК. За это решение проголосовали 272 депутата из 283 зарегитрировавшихся в зале, собщает «Интерфакс-Украина».

Как депутаты мучаются с новым УПК. Фоторепортаж

Депутаты, согласно процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении, голосовали по каждой поданной поправке. К проекту УПК было подано около 4 тыс. поправок.

Парламент рассматривал поправки к УПК на заседаниях во вторник, среду и четверг. Лишь под утро пятницы парламентариям удалось принять кодекс.

Парламент также порученил профильному комитету и главному юридическому управлению провести технико-юридического подготовку этих документов при подготовке их для подписи.

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