Северная Корея провалила запуск космической ракеты

13 апреля КНДР выполнила обещание, и в честь 100-летия Ким Ир Сена произвела запуск ракеты «Ынха-3» с искусственным спутником Земли «Кванмёнсон-3» с космодрома Чхольсан на северо-западе страны. Однако, по версии южнокорейских властей, через несколько минут после запуска ракета разделилась на несколько частей, а после упала в море.

Ракета была запущена в южном направлении – в сторону Желтого и Восточно-Китайского морей, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Южнокорейские и американские разведывательные органы считают, что запуск ракеты КНДР закончились неудачей», - сказал представитель Минобороны Кореи Ким Мин Сук, не предоставив дополнительных сведений.

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Национальные силы самообороны Японии были приведены в полную боевую готовность. Токио намерен сбить ракету или ее фрагменты в случае возникновения угрозы японским территориям. Для этого Япония задействовала семь комплексов «Пэтриот» и три боевых корабля, оснащенных зенитными ракетами Эс-эм-3 и многоцелевой системой слежения и наведения «Иджис».

Южная Корея тоже подтвердила факт запуска ракеты-носителя «Ынха-3» с космодрома Чхольсан на северо-западе КНДР, о чем сообщил представитель министерства обороны РК.

«Запуск был осуществлен в 07:35 по местному времени (01:35 по Киеву)», - заявил представитель минобороны.

Ранее «Главред» сообщал, что Япония и Россия пообещали сбить северокорейскую ракету, если она буде угрожать их безопасности.

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