Янукович начал обустраивать Западную Украину

13 апреля 2012, 07:51

 

{1-} В рамках своего вчерашнего визита во Львов Президент Виктор Янукович, открыл новый терминал львовского аэропорта с президентом UEFA Мишелем Платини и провел совещание по вопросу подготовки заявки на проведение в Украине зимней Олимпиады 2022 года. В рамках поездки Янукович встретился также с представителями львовской интеллигенции. Последнее мероприятие обошлось без политических дискуссий — собеседники президента решили, что лучше попросить у него денег, пишет  Коммерсантъ Украина.

Главным мероприятием рабочей поездки Виктора Януковича стало его участие в открытии нового терминала Львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. С этой же целью во Львов прибыл и Мишель Платини. Прогулявшись по зданию и открыв бюст Данилы Галицкого в одном из залов терминала, президенты пообщались с журналистами. Янукович выразил уверенность в том, что Львов будет готов к Евро-2012, но тут же отметил, что без сложностей не обойдется.

"Нам удалось уложиться в сроки, было увеличено финансирование из госбюджета в 8-9 раз. Но, конечно, осталось много сделать, и даже в последний день перед Евро будут продолжаться работы",— признал глава государства. Его слова смягчил Платини, добавив, что "остались детали, а серьезные вопросы уже решены".

В то время как президент был в аэропорту, в центре Львова митинговали представители оппозиции. Партии—участницы Комитета сопротивления диктатуре еще до приземления президентского самолета собрались возле памятника Тарасу Шевченко, где проезд президентского кортежа не планировался. Повесив на груди таблички с надписями "Нет преследованию оппозиционеров" и "Очистим Украину от грязной власти", участники акции больше часа выступали перед случайными прохожими, и лишь затем направились к дворцу Потоцкого, где были намечены мероприятия с участием президента. Однако они опоздали: к этому моменту кортеж уже проехал. Поспорив с милицией, которая не пустила колонну к дворцу, представители оппозиции провели небольшой митинг.

Во дворце Потоцкого состоялось совещание по вопросу подготовки заявки на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. С улицы в зал долетали отголоски оппозиционного митинга.

"Это не вся общественность Западной Украины, а только ее часть",— попытался оправдаться перед главой государства ивано-франковский губернатор Василий Вышиванюк.

Главной темой для обсуждения стало строительство дорог в западном регионе страны. "Мне скоро в Тисовец ехать, можно хоть дорогу привести в порядок?" — попросил у львовских чиновников президент Национального паралимпийского комитета, народный депутат Валерий Сушкевич.

"Да, дороги в отдельных местах — просто страх",— поддержал его президент.

Коснулись чиновники и просчетов, допущенных при подготовке к Евро-2012. Сушкевич раскритиковал львовскую власть, которая "не учла потребности инвалидов при строительстве стадиона". "Вот в Донецке строили стадион донецкие, и там все учли",— сказал он.

"Так и во Львове донецкие строили", — отметил глава государства, посмотрев на вице-премьера—министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

"Все объекты построены согласно требованиям UEFA",— не стал развивать тему господин Колесников.

Завершился визит традиционной встречей Виктора Януковича с представителями творческой интеллигенции Львова и области. Это мероприятие хоть и прошло за закрытыми дверями, оказалось бесконфликтным. "Предметом беседы с президентом будет только сохранность культурных ценностей, ни слова о политике",— сообщил перед началом встречи директор Львовской галереи искусств Борис Возницкий.

Не поднимать в беседе с главой государства болезненных политических вопросов, пообещали даже те, кто активно участвует в политической жизни региона. "Я сознательно не хочу говорить о политике. Сегодня большее значение имеет состояние национальных памятников",— пояснил Роман Шухевич, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армией.

По окончании встречи ее участники заверили журналистов, что обошлось без неприятных неожиданностей — представители интеллигенции сконцентрировались на просьбах к президенту. "Мы открыто попросили помочь в финансировании. Только денежные вливания сейчас помогут сберечь уникальные памятники. К тому же государство не всегда вовремя оплачивает счета за охрану, за свет",— признался Возницкий. "Все требует финансирования,— добавил Шухевич.— Каждый год сгорают деревянные церкви, помещения, где еще видна готика, разрушаются.

Ранее Главред  также сообщал, что встреча Президента Виктора Януковича с интеллигенцией Львова проходила за закрытыми дверями, без присутствия журналистов.

Представителям СМИ только показали в трансляции вступительное слово Януковича, в котором глава государства объяснил, что намерен обсудить с интеллигенцией гуманитарную стратегию развития Украины.

фото: president.gov.ua

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