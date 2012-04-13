Пройти в Раду можно, купив 10% голосов

{1-} Чтобы выиграть выборы в Верховную Раду на отдельно взятом избирательном одномандатном округе достаточно купить всего 10% голосов избирателей. Такое мнение высказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Выборы для электората уже перестали быть просто актом волеизъявления. Кандидаты во властные структуры приучили избирателя в поощрение за правильно отданный голос - то продуктовым пайком, или денежным вознаграждением, пишет ТСН.

"Коррупция стала неотъемлемой частью избирательного процесса, - считает Андрей Магера, - а введение мажоритарной системы этом изрядно способствовать". Он говорит, что легче будет покупать небольшие округа.

Политолог Сергей Таран также констатирует, что подкуп в мажоритарных округах будет. Проблема заключается в том, что подкуп и админресурс там применить легкое. "Поскольку внимание всех, обычно, приковано к выборам по партийным спискам, потому что баллотируются харизматические личности, весь процесс происходит в Киеве. Зато на мажоритарные округа мало кто обращает внимание. А там происходить самые подкупы и активно применения админресурс", - считает Таран .

Исследование, которое проводил Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы", свидетельствует о том, что 18% граждан готовы продать свой голос на предстоящих выборах.

По расчетам Ольги Айвазовской, даже 10% в округе - это достаточно большой показатель. Если мобилизовать это количество избирателей, и они проголосуют, то 10% вполне достаточно, чтобы в среднестатистическом округе выиграть.

Ранее Главред также сообщал, что 9 апреля, Центризбирком установил количество одномандатных округов по выборам в Верховную Раду в каждом регионе. Всего для проведения парламентских выборов будет создано 225 одномандатных округов на постоянной основе.

Согласно решению, на территории Автономной республики Крым будет создано 10 округов, Винницкой области – 8 округов, Волынской - 5, Днепропетровской - 17, Донецкой - 21, Житомирской - 6, Закарпатской - 6, Запорожской - 9, Ивано-Франковской - 7, Киевской - 9, Кировоградской - 5, Луганской - 11, Львовской - 12, Николаевской - 6, Одесской - 11, Полтавской - 8, Ривненской - 5, Сумской - 6, Тернопольской - 5, Харьковской - 14, Херсонской - 5, Хмельницкой - 7, Черкасской - 7, Черновицкой - 4, Черниговской - 6, в городе Киеве - 13, Севастополе – 2.

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