Аваков заявил, что совершенно свободен и хочет подать в суд на Пшонку

{1-} Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков утверждает, что решение суда Рима о его освобождении из-под стражи не предусматривает домашнего ареста.

"Все что прочитал в новостных лентах по трансляции сообщений Генпрокуратуры Украины - просто поражает очередным наглым враньем! Поэтому коротко: суд Рима принял решение о моем освобождении без всяких условий – ни домашнего ареста, ни подписки о невыезде, ни отметок в полиции...и прочих глупостей и вранья, что тиражировала сегодня Генпрокуратура - нет. Полная, безусловная свобода", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он заявил также о намерении подать иск о диффамации к прокуратуре.

Кроме того, Аваков обещает обнародовать решение суда с переводом.

Будущее Авакова: судьба Тимошенко или спасение в Европе

Напомним, 12 апреля лидер фракции БЮТ Андрей Кожемякин заявил о том, что в Италии по решению суда выпущен из-под стражи экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.

«Тридцать минут назад в Италии был освобожден наш коллега, руководитель харьковской парторганизации Арсен Аваков», – сказал Кожемякин.

Ранее Главред сообщал, что 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции Авакова из Италии в Украину.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Если будет доказана его вина в раздаче земли, Авакову грозит 10 лет тюрьмы.

фото: focusyour.info

Новости по теме:

Аваков просил разрешения проживать в Литве

Аваков остался под арестом в Италии

Суд пока не решил, выдавать ли Авакова Украине

Генпрокуратура подтвердила освобождение Авакова

Аваков освобожден в Италии – БЮТ