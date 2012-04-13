Аваков заявил, что совершенно свободен и хочет подать в суд на Пшонку

{1-} Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков утверждает, что решение суда Рима о его освобождении из-под стражи не предусматривает домашнего ареста.
"Все что прочитал в новостных лентах по трансляции сообщений Генпрокуратуры Украины - просто поражает очередным наглым враньем! Поэтому коротко: суд Рима принял решение о моем освобождении без всяких условий – ни домашнего ареста, ни подписки о невыезде, ни отметок в полиции...и прочих глупостей и вранья, что тиражировала сегодня Генпрокуратура - нет. Полная, безусловная свобода", - написал Аваков на своей странице в Facebook.
Он заявил также о намерении подать иск о диффамации к прокуратуре.
Кроме того, Аваков обещает обнародовать решение суда с переводом.
Будущее Авакова: судьба Тимошенко или спасение в Европе
Напомним, 12 апреля лидер фракции БЮТ Андрей Кожемякин заявил о том, что в Италии по решению суда выпущен из-под стражи экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.
«Тридцать минут назад в Италии был освобожден наш коллега, руководитель харьковской парторганизации Арсен Аваков», – сказал Кожемякин.
Ранее Главред сообщал, что 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.
27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции Авакова из Италии в Украину.
Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.
31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Если будет доказана его вина в раздаче земли, Авакову грозит 10 лет тюрьмы.
фото: focusyour.info
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