Жена: Луценко грозит рак

{1-} Начальная стадия цирроза печени у экс-министра внутренних дел Юрия Луценко может постепенно перейти в заболевание раком. Такое мнение в эфире «5 канала» в передаче «Итоги дня» выразила жена Луценко Ирина.

Она напомнила, что у ее мужа обнаружили начальную стадию цирроза печени, подтверждением чего является портальная гипертензия и расширение вен пищевода, сообщает НБН.

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«Мужа надо лечить. И это подтвердили члены комиссии, которые сказали, что если не лечить этой болезни, то человек может дойти до того, что первоначальный цирроз печени может перерасти в рак и человек может умереть. Но понимая, что моего мужа задержали не на месяц-два, а ему дали четыре года, и ситуация в Европейском суде может затянуться, то физически человек может не выдержать весь этот период, и эта болезнь может зайти к раку и даже летальному исходу», – подчеркнула Ирина Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что Ирина рассказала: отвечая на вопрос представителей Freedom House не желает ли он лечиться за границей, Луценко ответил, что не собирается ехать за границу «ни под каким соусом».

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