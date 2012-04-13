В Гвинее-Бисау произошел военный переворот

В африканском государстве Гвинея-Бисау 12 апреля произошел вооруженный мятеж.

Военные взяли под контроль центр столицы – города Бисау, государственные радио и телевидение, штаб-квартиру правящей партии. Радио и телевидение прекратили вещание, передает Радио Cвобода.

Резиденцию одного из кандидатов в президенты страны, Карлоса Гомеса, обстреляли из минометов и сожгли. Ходят слухи, что сам Гомес погиб, однако подтвердить эту информацию невозможно. Журналистов к резиденции не подпускают, основные дороги в городе блокированы.

Анонимный источник среди военных заявил агентству AFP об аресте многих политических деятелей, в том числе временного президента страны Раймунду Перейры.

Напомним, 29 апреля в стране должен был состояться второй тур выборов президента, соперниками в котором являются премьер Карлос Гомес и оппозиционный кандидат – бывший президент Кумба Яла, недавно призвавший к бойкоту голосования в связи с многочисленными нарушениями в первом туре.

Как ранее писал Главред, в августе прошлого года правительство Гвинеи-Бисау заявило, что готово принять свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи «с распростертыми объятиями». На встрече с журналистами в сентябре премьер-министр страны Карлуш Гомеш Жуниор подтвердил приглашение, которое было передано еще в августе. Для Каддафи обещали создать все условия и обеспечить безопасность, поскольку ранее Ливия вкладывала значительные инвестиции в экономику этой западноафриканской страны. В частности, деньги выделялись на строительство отелей и на развитие сельского хозяйства.

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