Стало известно, кому принадлежит Андреевский спуск

{1-} Андреевский спуск, который в последние дни оказался в центре скандала, — привлекательное место не только для гуляющих туристов и киевлян, но и для бизнесменов. Дома и участки здесь активно продаются и перепродаются. Газета «Сегодня» навела справки, кто владеет недвижимостью в этом районе.

Активно раздавать участки на Андреевском начали в начале 2000-х, хотя некоторые помещения ушли еще в 90-х. Крупные скандалы начались при власти молодой команды Черновецкого. Художники и галеристы, которые арендуют тут помещения, находящиеся в коммунальной собственности, постоянно отбивали атаки. Квадратные метры могли передаваться сразу двум собственникам, которые потом начинали выяснять отношения в судах.

Как сносили дома на Андреевском спуске: ВИДЕО

По словам замглавы КГГА Михаила Кучука, несколько свободных участков на спуске были переданы практически за бесценок. «В основном, это происходило при власти команды Черновецкого. Мы сейчас будем выносить на сессию решения о возврате в город этих участков, только вот интересно, будут ли за это голосовать депутаты, ведь все это происходило при них. Например, участок по адресу Боричев ток, 33/6 (угол с Андреевским), который был выделен фирме «Сула». За ней стоит брат экс-президента Ющенко — Петр Андреевич», — утверждает Кучук.

Также, по словам Кучука, под номерами №14—16 собирается строить 5—8-этажную гостиницу на 180 номеров с подземным паркингом ЧП «Маркон». Правда, проект не утвердили архитекторы и отправили на доработку, но земля осталась в собственности фирмы. Как говорят в Киевсовете, якобы за этой фирмой стоит очень влиятельный, но бывший сотрудник прокуратуры. А дом №34-г отведен частному лицу под строительство коттеджа.

Самая загадочная история с Замком Ричарда, пишет газета. Он оказался в руках американского гражданина с украинскими корнями Юрия Чопивского еще в конце 90-х. Владелец собирался приватизировать землю под замком, вложить туда $4 млн и открыть там дорогую гостиницу с бутиками и магазинами. Но памятник истории до сих пор стоит и разрушается.

Громкая история была и с домами №18 а, б, в. Тут арендовали мастерские художники, но потом дома передали в собственность ООО «Авиантбуд», и художники жаловались, что их постоянно угрожают выселить. Эту компанию связывают с депутатом Киевсовета миллионером Александром Лойфенфельдом и его бывшей супругой Розалией Бондарской. Сам Лойфенфельд сказал журналистам, что он уже вышел из этого бизнеса, хотя в Киевсовете уверяют, что это не так.

Здания на Андреевском продаются до сих пор. Например, сейчас в интернете есть объявление о продаже здания. Какого, правда, не говорят. «Это двухэтажное здание напротив дома Булгакова. Оно хорошо подойдет под гостиницу. Хоть владелец и уверяет, что это не памятник, но я бы не рисковал что-то там сносить, а то отберут», — советует риелтор Вадим. Цена — $2 млн.

Ранее Главред также сообщал, что председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил о том, что 99% земли на Андреевском спуске принадлежит застройщикам.

фото: segodnya.ua

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