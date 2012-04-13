Украинцам хотят упростить процедуру декларирования доходов

{1-} Верховная Рада Украины планирует упростить процедуру декларирования физическими лицами доходов и имущества.

За законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовали в первом чтении в четверг 273 депутата из 395 зарегистрировавшихся в зале, передаёт Интерфакс – Украина.

Законопроект предусматривает отмену двойного декларирования в разных декларациях физическими лицами одних и тех же данных о доходах и имущественном состоянии - налоговой декларации и декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Николай Азаров заявил, что Кабинет министров Украины решил доработать налог на богатство.

«Хочу успокоить всех, кого взбудоражили слухи о так называемом «налоге на богатство». Кабинет министров в понедельник единодушно отклонил законопроект, имевший ярко фискальный характер и содержал не вполне продуманные нормы», - отметил Азаров.

«Почему? Как раз по той причине, которая и взбудоражила людей. Разработчики исказили концепцию и смысл закона. Ведь мы закладывали в него не фискальные задачи в первую очередь, а принцип социальной справедливости: богатые должны поделиться с обществом той частью своих доходов, которые они тратят на роскошь. Поэтому не может быть и речи, чтобы облагать налогом все без разбору квартиры свыше 120 квадратных метров и дома свыше 250 квадратных метров, какие-то сараи и гаражи», - пояснил премьер.

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Кабмин решил доработать налог на богатство