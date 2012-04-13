Украинцам в Ливии грозит расстрел

Пленным украинцам в Ливии, которых обвиняют в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи, грозит от пожизненного заключения до расстрела.

Об этом говорят иностранные дипломаты, работающие в Триполи. Против украинцев играют два фактора: первый - специфический суд в Ливии, для которого достаточно показаний всего одного свидетеля, второй - в суд не пускают адвокатов, сообщает ICTV.

Ранее «Главред» сообщал, что украинские власти заявили: если в ливийском суде будет доказано участие арестованных украинцев в военных действиях в Ливии, официальный Киев намерен добиваться, чтобы наши граждане отбывали срок на родине.

Также напомним, в Военном суде Триполи 4 апреля состоялось первое судебное заседание над 20 украинцами, которые в августе 2011 года были задержаны по подозрению в участии в военных действиях на стороне Муаммара Каддафи. Более полугода ливийские повстанцы держали украинцев под арестом, не смотря на то, что их вина не была не доказана.

Уже в марте 2012 года трое граждан Украины усилиями украинских дипломатов были освобождены из ливийского плена и вернулись на родину, остальные и далее удерживались ливийскими повстанцами под стражей.

видео: ictv.ua

Новости по теме:

Задержанные в Ливии украинцы могут отсидеть на родине

В Ливии начался суд над украинцами

Украинские заложники в Ливии признаны невиновными

Суд над украинцами в Ливии перенесли на 16 апреля

Украинцам, задержанным в Ливии, предъявили официальное обвинение

В Ливии отпустили на свободу часть задержанных украинцев

Захват украинцев в Триполи: все подробности