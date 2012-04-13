Депутаты снова решили заняться украинской трубой

{1-} Верховная Рада Украины 13 апреля начнет работу по рассмотрению вопросов о долгосрочном прекращении полномочий народных депутатов.

Во втором чтении парламентарии должны рассмотреть законопроект о реформировании "Нафтогаза".

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После этого рассмотрит постановление о внесении изменений в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей председателей, секретарей, заместителей, членов комитета ВР VI созыва и руководства специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации ". Об этом говорится в повестке дня работы правительства, передаёт РБК-Украина.

Депутаты также должны устранить несогласованности в тексте закона "О внесении изменений в законодательные акты относительно совершенствования механизма использования земель обороны".

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Сегодня депутаты должны закончить работу в 13:00.

Напомним, 2011 году было заявлено о готовности разделить «Нафтогаз Украины», это заявление было связано с тем, что переговоры между Россией и Украиной по поводу снижения цен на газ зашли в тупик, а соглашения 2009 года, по которым Украина получает топливо, заключались именно с «Нафтогазом».

Поэтому его ликвидация привела бы к пересмотру соглашений, чего и добивается Украина.

Главным активом «Нафтогаза» является ГТС. Россия неоднократно давала понять, что хотела бы получить контроль над газотранспортной системой, в том числе, и за счет инвестиций.

как сообщал «Главред» ранее, в начале 2012 года Верховная Рада законодательно запретила приватизацию газотранспортной системы.

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