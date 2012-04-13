По «кодексу Януковича» задержанных в СИЗО станет меньше на 40%

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В ночь на Страстную пятницу, 13 апреля, Верховная Рада голосами 271 депутата из 283 зарегистрированных в зале приняла новый Уголовный процессуальный кодекс. За документ в целом парламентское большинство проголосовало около четырех часов утра.

Первая из позитивных новаций, которая, по мнению юристов, отличает новый кодекс от старого, – более взвешенный подход к избранию меры пресечения, а также расширение перечня этих мер. В частности, введение нового вида ограничения передвижений – домашнего ареста.

Как депутаты мучаются с новым УПК. Фоторепортаж

Руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов считает, что благодаря этому количество задержанных в СИЗО уменьшится на 30-40%.

Согласно новой норме, содержаться под стражей будут только лица, совершившие насильственные действия. Остальные будут давать подписку о невыезде, отпускаться под залог или содержаться под домашним арестом, который будет обеспечиваться электронным мониторингом.

Более подробно о новшествах УПК читайте в статье: Новый УПК: домашний арест, но дорогой адвокат.

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