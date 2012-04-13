Антимонопольный комитет оштрафовал украинские сырзаводы

{1-} Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал сырные заводы Полтавской области Гадячсыр (компания Альмира), Пирятинский сырзавод (группа Молочный альянс), Гранд-молпродукт, а также нескольких частных предприятий в общей сумме на 40 тыс.грн. за антиконкурентные действия.

По данным ведомства, в ноябре 2011 года участники сговора одновременно и безосновательно снизили, а затем повысили закупочные цены на цельное молоко до одинакового уровня, пишет КоммерсантЪ-Украина.

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Ранее на том же основании комитет оштрафовал ряд молокоперерабатывающих предприятий этой же области, в том числе и Пирятинский сырзавод.

Ранее Главред сообщал, что независимая экспертиза четырех исследовательских лабораторий России и Украины не выявила растительных жиров в запрещенных украинских сырах, об этом говорится в материалах «Международной конфедерации обществ потребителей» («КонсОП»), проводившей исследования совместно с Научно-исследовательским центром независимых потребительских экспертиз (ТЕСТ).

Ни одна из четырех лабораторий, в которых тестировались запрещенные Роспотребнадзором украинские сыры, не нашла в них растительных жиров - в бытовом понимании данного термина: пальмового масла в них нет,

фото: ridus.ru

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