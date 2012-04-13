Журналист рассказал, как получил квартиру «от Турчинова»

{1-} Журналист, экс-сотрудник Службы безопасности Украины, который якобы незаконно получил квартиру при содействии экс-главы СБУ Александра Турчинова, рассказал свою версию происходящего. О подробностях дела Станислав Речинский рассказал в эфире телеканала «ТВi», передают Комментарии.

«Квартиру я получил на основании комплекса признаков: я являюсь ветераном военных действий, у меня есть проблемы одного из детей и мы проживали на площади, которая, мягко говоря, не соответствовала стандартам. Нас было 7 человек на 40 кв. м» , – рассказал Речинский.

Он также отметил, что когда начал работать в СБУ, в первые дни подал заявление в управление квартирного учета о постановке в очередь.

«Для меня самого было неожиданностью, когда по этим чисто формальным признакам через некоторое время я получил ордер на квартиру», – заверил экс-силовик.

При этом мужчина подчеркнул, что из СБУ уходить не собирался. Однако пришла новая власть и «попросила».

Ранее Главред сообщал, что правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Александра Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов. Об этом рассказал начальник Главного управления ГПУ по расследованию особо важных дел Андрей Курысь.

"Заявители утверждают, что находясь на посту главы Службы безопасности Украины (февраль-сентябрь 2005 года), он незаконно, в своих интересах выделял квартиры лояльным ему журналистам",— сообщил представитель ГПУ.

В обвинениях Турчинову речь идет о якобы незаконном выделении квартиры бывшему начальнику управления по связям с общественностью СБУ Станиславу Речинскому.

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